В ЦАХАЛ допустили попытки ХАМАС вывезти заложников из Газы под видом беженцев

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус заявил, что "предпринимается большое количество других усилий для мониторинга и предотвращения этого"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Боевики радикального палестинского движения ХАМАС могут попытаться вывезти удерживаемых ими заложников из северных районов сектора Газа по гуманитарным коридорам под видом беженцев. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

"Я не могу вдаваться в детали, так как это связано с методами ведения операции. Могу только сказать, что нам известно об этой проблеме", - сказал он.

Конрикус указал, что в СМИ была информация о том, что израильские военные, которые контролировали гуманитарный коридор, пытались идентифицировать заложников среди покидающих северные районы сектора Газа беженцев. "Они кричали двигающейся колонне гражданских на иврите о том, что если среди них есть заложники, то они могут подбежать к ним, и что это будет безопасно", - продолжил он.

"Я не могу сообщить каких-либо деталей о том, что мы делаем или не делаем. Никаких блокпостов нет, однако предпринимается большое количество других усилий для мониторинга и предотвращения этого", - добавил Конрикус.