Суд арестовал на два месяца экс-министра нацэкономики Казахстана

В правоохранительных органах пока не сообщили, в чем подозревают Куандыка Бишимбаева

АСТАНА, 12 ноября. /ТАСС/. Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал арест на два месяца бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"11 ноября специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Куандыка Бишимбаева. Иные данные не подлежат разглашению согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах пока не сообщили, в чем подозревают экс-министра национальной экономики.

9 ноября несколько казахстанских СМИ сообщили о задержании Бишимбаева в связи с гибелью его жены, которая погибла от побоев. По данным полиции, в одном из ресторанов Астаны между посетителями состоялась ссора, в результате которой от полученных травм умерла женщина. Расследование дела ведется по статье "Убийство", при этом фамилии участников этого дела в полиции не назвали.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года. В марте 2018 года суд приговорил Бишимбаева к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе. Его признали виновным в получении взятки и хищении имущества. В октябре 2019 года суд города Шымкента вынес постановление об условно-досрочном освобождении Бишимбаева.