12 ноября, 07:23
Палестино-израильский конфликт

США попросили Израиль разъяснить слова Нетаньяху о контроле в секторе Газа

Премьер-министр еврейского государства ранее заявил, что "в любой момент при необходимости Армия обороны Израиля будет продолжать осуществлять контроль в секторе Газа с точки зрения безопасности, гарантируя, что оттуда не будет исходить терроризм"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена запросила разъяснения у властей Израиля по поводу заявлений премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху о сохранении израильской стороной контроля в области безопасности в секторе Газа по итогам военной операции. Об этом сообщает радио Kan.

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Радиостанция отмечает, что Нетаньяху в последние дни несколько раз заявлял, что Израиль рассчитывает по итогам своей военной операции в палестинском анклаве сохранить за собой контроль в сфере безопасности в секторе Газа. В ходе пресс-конференции 11 ноября премьер заявил, что "в любой момент при необходимости Армия обороны Израиля будет продолжать осуществлять контроль в секторе Газа с точки зрения безопасности, гарантируя, что оттуда не будет исходить терроризм". По словам Нетаньяху, "резня 7 октября навсегда доказала, что везде, где нет израильского контроля, укореняется терроризм", а потому Израиль "не поступится контролем за безопасностью". 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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