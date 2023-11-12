12 ноября, 07:26,
обновлено 12 ноября, 07:39

В Харькове произошел взрыв

Воздушная тревога в регионе не объявлялась

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Взрыв произошел в Харькове. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

При этом, по данным официального ресурса для оповещения граждан, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Начальник харьковского гарнизона Сергей Мельник в Telegram-канале подтвердил информацию о взрыве и написал, что его причины устанавливаются.

По данным агентства "Укринформ", взрыв произошел на заправке в районе железнодорожного вокзала. Агентство опубликовало видео, на котором виден пожар. 

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