12 ноября, 07:38

СМИ: Группа семи подрывает ситуацию в мире, ей пора исчезнуть

Как пишет Центральное телеграфное агентство Кореи, G7 играет негативную роль в мировой политике, в том числе в ситуации на Украине, Ближнем Востоке и Корейском полуострове

СЕУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Группа семи (G7) играет негативную роль в мировой политике, в том числе в ситуации на Украине, Ближнем Востоке и Корейском полуострове, "семерка" с ее "аристократизмом" и слабеющим влиянием не соответствует времени и должна быть распущена. Об этом говорится в статье публициста Ким Юн Ми, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Говоря откровенно, если бы Группа семи под руководством США с уважением относилась к суверенитету других стран и отдавала приоритет сохранению мира и развитию, то ситуация на Корейском полуострове, в Европе и на Ближнем Востоке не усугубилась бы так сильно, как сейчас, острые проблемы не возникали бы в остальных уголках мира", - считает автор.

"Вывод следующий: такому источнику проблем, как G7, который лишь наносит вред нормальному развитию человечества, лучше исчезнуть как можно скорее", - полагает Ким Юн Ми. По ее словам, страны "семерки" пытаются сохранить анахронический международный порядок, который "находится на грани коллапса", с помощью санкций, агрессии и войн, сдерживания развития суверенных государств. Группа семи - всего лишь инструмент США на политической арене, это их "марионетки", пусть и с оружием, продолжает автор.

"Группа "аристократов" старой эпохи, лишенных власти и даже титулов, снова собралась, чтобы ворчливо обсудить мировые дела", - так охарактеризовала Ким Юн Ми недавнюю встречу глав внешнеполитических ведомств G7 в Токио. По ее словам, государства Группы семи тратят большие деньги, полученные от налогоплательщиков, на подобные "туристические поездки по миру", поскольку "бессмыслица", о которой говорили министры, "не стоит внимания".

Автор отметила, что G7 в совместном заявлении осудила "абсолютно нормальные двусторонние отношения" КНДР и РФ - двух "независимых и достойных государств". "Группа говорила о "полной денуклеаризации" КНДР - подобные вещи можно найти в словаре архаизмов. Защищали "право Израиля на самооборону", подстрекая его к варварской резне и игнорируя суть ситуации на Ближнем Востоке. И, хором крича о "строгих санкциях против России и мощной поддержке Украины", обостряли войну в Европе. Тем самым они подливали масло в огонь", - описала аналитик недавнюю встречу глав внешнеполитических ведомств стран G7.

"Как бы громко свора "дворян" старой эпохи ни кричала, человеческое общество будет продвигаться вперед по своему пути", - резюмировала автор. В совместном заявлении страны Группы семи осудили якобы имеющие место поставки оружия и боеприпасов из КНДР в РФ как нарушение резолюций Совета безопасности ООН.

Позиция России

11 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии отметила, что обвинения западных стран в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее называл слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 

Теги:
СШАКНДРРоссияПалестино-израильский конфликтСитуация на Корейском полуостровеВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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