12 ноября, 07:51

Охрану Назарбаева планируют исключить из положения о Комитете нацбезопасности Казахстана

Публичное обсуждение соответствующего проекта указа главы государства продлится до 24 ноября

АСТАНА, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют исключить отдельный пункт об охране первого президента республики Нурсултана Назарбаева из положения о Комитете национальной безопасности (КНБ). Соответствующий проект указа главы государства опубликован на портале "Открытые нормативно-правовые акты".

Согласно документу, публичное обсуждение которого продлится до 24 ноября, в действующее положение о КНБ вносятся изменения о дополнения. Так, в частности, абзац 13 подпункта 2 пункта 14 предлагается изложить в иной редакции, по которой комитет обязан "участвовать в обеспечении безопасности президента Республики Казахстан".

В прежней редакции этого абзаца говорится, что КНБ обязан "участвовать в обеспечении безопасности президента Республики Казахстан и первого президента Республики Казахстан - елбасы (лидера нации - прим. ТАСС)".

Летом из положения о Службе государственной охраны Казахстана также был исключен отдельный пункт об охране первого главы государства. Тогда депутат нижней палаты парламента республики Марат Башимов отмечал, что в этом случае речь идет о приведении всех нормативно-правовых актов в соответствие с обновленной конституцией. При этом он пояснял, что экс-президенту Нурсултану Назарбаеву будет предоставлена охрана и другие льготы, положенные по закону "О президенте Республики Казахстан" как бывшему главе государства.

5 июня 2022 года в Казахстане состоялся референдум о внесении поправок в конституцию. Одним из изменений стало исключение статьи о статусе и полномочиях первого президента страны Назарбаева. Кроме того, исключена норма о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации. Конституционный суд Казахстана 10 января постановил, что закон "О первом президенте Республики Казахстана - елбасы" утратил силу. После отмены закона о первом президенте полномочия Назарбаева регулируются конституцией и законом о президенте Казахстана, где присутствуют отдельные главы, которые касаются бывших лидеров страны.

83-летний Назарбаев 30 лет занимал пост президента Казахстана. В 2019 году он заявил об отставке, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в республике. 

Теги:
КазахстанНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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