12 ноября, 08:11,
обновлено 12 ноября, 08:30

Израиль продал Финляндии систему ПРО "Праща Давида" за €317 млн

Пресс-служба Минобороны еврейского государства назвала историческим соглашение с Хельсинки

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Минобороны Израиля сообщила о подписании "исторического соглашения" о продаже Финляндии системы ПРО "Праща Давида" за €317 млн.

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"Генеральный директор Минобороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже системы "Праща Давида" в Финляндию. Стоимость соглашения оценивается в €317 млн", - говорится в сообщении.

Церемония подписания состоялась в штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве с участием посла Финляндии Нины Нордстрем, продолжили в пресс-службе.

2 августа Минобороны еврейского государства сообщило, что США одобрили продажу Финляндии системы ПРО "Праща Давида", разработанной в Израиле компанией Rafael совместно с американскими специалистами. Тогда же в пресс-службе ведомства указали, что модификация "Пращи Давида" для поставки в Хельсинки будет дорабатываться при участии финских специалистов и будет интегрирована в систему управления войсками Финляндии.

Система "Праща Давида" (на иврите также обозначается как "Шарвит ксамим", "Волшебная палочка") предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности. Наряду с ней небо над страной защищают система ПВО "Железный купол", перехватывающая ракеты малой дальности, и система ПРО "Хец" ("Стрела"), предназначенная для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности. 

Теги:
ФинляндияИзраиль
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