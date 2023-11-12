Умер экс-глава МИД Чехии Карел Шварценберг

Ему было 85 лет

ПРАГА, 12 ноября. /ТАСС/. Умер бывший министр иностранных дел Чехии, один из ближайших соратников ее первого президента Вацлава Гавела и основатель входящей в правительственную коалицию республики партии ТОП - 09 ("Традиция. Ответственность. Процветание - 09") князь Карел Шварценберг. Об этом сообщил сменивший его на посту председателя партии Мирослав Калоусек.

"Умер Карел Шварценберг", - написал Калоусек в социальной сети Х (ранее Twitter). В понедельник 85-летний Шварценберг был экстренно перевезен самолетом из больницы в Праге в один из госпиталей Вены. Причиной госпитализации стал, согласно чешским СМИ, воспалительный процесс. Последние два дня Шварценберг находился в состоянии искусственного сна.

Шварценберг в 2013 году вышел во второй тур выборов президента Чехии, в котором победил его соперник Милош Земан. Князь происходил из европейского аристократического рода, имеющего чешские корни. Его предки играли значительную роль в истории Европы начиная с XII века. Прадедом политика являлся фельдмаршал Австрийской империи Карел I Филипп Шварценберг, который в начале XIX века был послом этой страны в России, а с 1813 года стал главнокомандующим союзными войсками в войне против Наполеона.