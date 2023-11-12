12 ноября, 09:15
Ситуация на Корейском полуострове

Япония, США и Республика Корея до конца года запустят систему обмена данными по КНДР

Страны будут обмениваться информацией в режиме реального времени в том числе о ракетных пусках Пхеньяна

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Оборонные ведомства Японии, США и Южной Кореи до конца 2023 года запустят новый механизм обмена в реальном времени информацией, связанной с КНДР, включая ее ракетные запуски. Об этом журналистам сообщил министр обороны Японии Минору Кихара по итогам прошедших онлайн-переговоров с американским и южнокорейским коллегой.

"Мы условились активизировать работу, направленную на запуск в течение этого года механизма обмена в реальном времени информации по ракетной активности Северной Кореи", - отметил он. Кихара не уточнил, когда именно будет запущена соответствующая система, но подчеркнул, что это произойдет до конца 2023 года. По словам главы японского оборонного ведомства, он также обсудил с коллегами из США вопросы региональной безопасности. Стороны договорились продолжить укрепление трехстороннего сотрудничества в области безопасности, в том числе путем проведения совместных учений.

Пхеньян с начала года провел около 20 ракетных запусков, включая несколько испытаний межконтинентальных баллистических ракет. 

Теги:
ЯпонияСШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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