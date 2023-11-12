Директор больницы "Аш-Шифа" опроверг заявления Израиля о возможности провести эвакуацию

Мухаммед Абу Сальмия заявил, что медицинское учреждение находится в полном окружении

КАИР, 12 ноября. /ТАСС/. Больница "Аш-Шифа" в секторе Газа полностью окружена, возможности эвакуироваться из нее нет. Таким образом директор медицинского учреждения Мухаммед Абу Сальмия в комментарии телеканалу Al Hadath опроверг заявления Израиля о том, что здание не блокировано военными.

"Утверждения израильтян о безопасном проходе не соответствуют действительности. Два человека, попытавшихся эвакуироваться, подверглись нападению", - сообщил он. По его словам, в больнице отсутствуют условия для жизнеобеспечения и оказания медицинских услуг.

"Просим оказать содействие эвакуации 700 пациентов <...>. На карту поставлены жизни наших раненых", - сказал он, обращаясь к мировому сообществу.

Минздрав Палестины 11 ноября сообщил о приостановке операций в медицинском центре "Аш-Шифа" из-за истощения запасов топлива. По его данным, под угрозой жизнь 39 новорожденных, которые находятся в реанимации и нуждаются в кислороде, который также иссяк.

Официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявлял, что израильские военные 12 ноября "обеспечат необходимое содействие" для эвакуации детей из педиатрического отделения больницы. Он также подчеркивал, что военные не блокировали здание клиники, и в нем остается проход для желающих покинуть его.