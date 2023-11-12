12 ноября, 09:44

Азаров заявил о погружении Украины в атмосферу доносов 1937 года

Бывший премьер-министр страны отметил, что "украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии" из-за доносительства и проверок СБУ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Украина скатывается в атмосферу постоянного страха и процветания доносительства. Такое мнение выразил экс-премьер страны Николай Азаров.

"Украина планомерно погружается в 1937 год. Украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и последующих проверок СБУ", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Азаров привел в пример новую "опцию" в одном из украинских сервисов такси, где при выставлении оценки водителю теперь можно пожаловаться на его "антиукраинскую позицию". Он напомнил, что в стране уже действует запущенный Минцифры бот, с помощью которого можно жаловаться на соседей, прикрепляя фото и данные геолокации.

"Не трудно спрогнозировать, что передовиками в вопросе жалоб станут жители Киева, которые не раз показали себя на этом поприще во всей красе. Столица и область уже занимали первое место среди "языковых доносов" - видимо, в столицу съехались все так называемые патриоты, соросовские активисты, радикалы", - полагает экс-премьер. 

Теги:
УкраинаАзаров, Николай Янович
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