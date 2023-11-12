12 ноября, 10:00,
обновлено 12 ноября, 10:17
Палестино-израильский конфликт

Турция предложила провести конференцию по денуклеаризации из-за израильского оружия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. EPA-EFE/ NECATI SAVAS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© EPA-EFE/ NECATI SAVAS

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что этот вопрос очень важен, так как "разоблачает" как еврейское государство, так и тех, "кто стоит за ним"

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выступил с предложением к странам региона провести конференцию по денуклеаризации в связи с дискуссией об израильском ядерном оружии. Его слова журналистам по возвращении из Эр-Рияда, где прошел внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества и Лига арабских государств, приводит агентство Anadolu.

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"Впервые мы предлагаем провести региональную конференцию по денуклеаризации в связи с [данными] о ядерном оружии у Израиля. Тут есть тактическая и стратегическая составляющие проблемы. Эти две составляющие хорошо взаимосвязаны", - сказал Эрдоган.

По словам президента Турции, "вопрос денуклеаризации очень важен, он разоблачает как Израиль, так и тех, кто стоит за ним". 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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