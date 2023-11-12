12 ноября, 10:01,
обновлено 12 ноября, 10:18

Эрдоган призвал реформировать ООН, чтобы она не исчезла

Президент Турции также считает, что таким образом всемирная организация станет более функциональной

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН требуется серьезная реформа, чтобы организация стала более функциональной и спаслась от исчезновения. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Эр-Рияда, где прошел внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.

"ООН должна быть реформирована, и ее несправедливая структура должна быть изменена. Она должна стать более функциональной и даже получить возможности сдерживания, в том числе с санкционной силой. Это нужно, чтобы в конечном счете предотвратить распад и исчезновение ООН", - цитирует его агентство Anadolu.

Эрдоган указал, что на примере ближневосточного конфликта все "еще раз убедились, что ООН и другие международные организации не функционируют и слепы, когда гибнут мусульмане". "Я всегда говорил и буду говорить, что мировая система несправедлива, что международные организации служат интересам власти, что они направляют мировой порядок в соответствии с интересами только пяти стран", - заявил он. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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