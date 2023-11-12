СМИ: Украине придется пойти на территориальные уступки России

По данным канала The Hill TV, многие сторонники мирных переговоров и противники американского участия в украинском конфликте говорили с самого начала, что к этому все и придет

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Украинский конфликт приближается к той точке, когда руководству страны придется начать вести переговоры в Россией и пойти на территориальные уступки. Такое мнение выразил ведущий американского политического шоу Rising ("Восстание") на канале The Hill TV Робби Соав.

"Мы знали, что окажемся в этой ситуации, - заявил ведущий. - Ситуации, в которой России и Украине нужно вести переговоры и [в которой] обеим сторонам придется делать уступки. Украине, возможно, придется пойти на территориальную уступку".

Соав отметил, что многие сторонники мирных переговоров и противники американского участия в украинском конфликте говорили с самого начала, что к этому все и придет. "И раз уж мы все равно приближаемся к этому моменту, то когда мы уже признаем, что нам следовало начинать с этого [ведения переговоров и обсуждения уступок]?" - задается вопросом ведущий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил 10 ноября, что правительство страны знало из различных разведывательных источников и дипломатических отчетов, что в марте 2022 года Украина отказалась заключить мирное соглашение с Россией по указанию Соединенных Штатов. По его словам, когда-нибудь эти сведения станут достоянием широкой общественности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что вера президента США Джо Байдена в то, что Украина способна вернуть утраченные территории, говорит о тупиковости позиции США и о необходимости продолжения военной операции. По его словам, Киев и Вашингтон давно должны понять, что победить Россию на поле боя невозможно.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.