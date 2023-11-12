12 ноября, 10:23,
обновлено 12 ноября, 10:38
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ открыл маршруты для эвакуации трех больниц на севере сектора Газа

По данным армейской пресс-службы, жители анклава также могут переместиться в его южную часть по дополнительному маршруту

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Армия Израиля сообщила, что открыла пути для эвакуации трех госпиталей на севере сектора Газа, а также открыла дополнительный маршрут для передвижения жителей анклава в его южную часть.

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"ЦАХАЛ открыл пути для эвакуации из больниц "Аш-Шифа, "АР-Рантиси" и "Ан-Наср" на севере сектора Газа, а также открыл дополнительный маршрут, чтобы гражданское население могло эвакуироваться на юг [анклава] в целях своей безопасности. После неоднократных призывов ЦАХАЛ к жителям Газы эвакуироваться из северной части сектора ради собственной безопасности, ЦАХАЛ обеспечивает выход из больниц "Аш-Шифа, "АР-Рантиси" и "Ан-Наср", - говорится в заявлении.

В армии пояснили, что "солдаты ЦАХАЛ открыли и удерживают открытым маршрут, который позволяет гражданскому населению эвакуироваться пешком или на машинах "скорой помощи" из этих трех больниц в северной части сектора и переместиться на юг анклава.

"В последние дни старший офицер израильской администрации по координации и связи в Газе несколько раз разговаривал с управляющим больницы "Аш-Шифа" и предоставил ему информацию о возможных путях отхода из больницы", - продолжили в пресс-службе. В ней подчеркнули, что палестинское движение "ХАМАС продолжает использовать для своей террористической деятельности гражданские структуры в секторе Газа, в том числе больницы".

Ранее пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри написал в социальной сети X (ранее Twitter) на арабском языке, что Израиль временно прекращает в гуманитарных целях боевые действия в районе лагеря беженцев Джебалия в секторе Газа "для доставки продовольствия и эвакуации населения". Он также сообщил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей сектора Газа будет действовать 12 ноября с 9:00 до 16:00 по местному времени (с 10:00 до 17:00 мск) и пройдет от больницы "Аш-Шифа" по дороге Салах эд-Дин на юг анклава.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари уже сообщал, что израильские военные 12 ноября "обеспечат необходимое содействие" для эвакуации детей из педиатрического отделения больницы "Аш-Шифа". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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