12 ноября, 10:37
Палестино-израильский конфликт

Турция не рассматривает ХАМАС в качестве террористической организации

По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, западные страны пытаются побудить Анкару пересмотреть позицию в отношении радикального палестинского движения

СТАМБУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в стремлении побудить Анкару пересмотреть позицию в отношении радикального палестинского движения ХАМАС. При этом он вновь повторил, что Турция не рассматривает его в качестве террористической организации.

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"Они [на Западе] хотят подвести нас к такому моменту, когда мы скажем: "ХАМАС - это террористическая организация". Нет, друг, это не террористическая организация", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении с саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Саудовской Аравии. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, Европейский союз относится к ХАМАС так же, как Израиль. "Но мы так не думали и не думаем. Я смотрю на ХАМАС как на политическую партию, победившую на выборах в Палестине. Теперь они хотят подвести нас к тому, чтобы мы сказали, что ХАМАС - это террористическая организация. Нет, друзья, не террористическая организация. Наоборот, это люди, которые защищают свои земли, сражаются за свою родину. Такие разные у нас взгляды [с Европой]", - заявил Эрдоган. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
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