Экс-главком ОВС НАТО призвал Украину временно смириться с потерей Крыма

По словам Джеймса Ставридиса, Киев не может требовать полного отвода российских войск из-за провала контрнаступления этим летом

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Руководство Украины должно хотя бы временно смириться с потерей Крыма и перестать вести бои с Россией, чтобы начать восстанавливать республику. Такое мнение в статье для агентства Bloomberg выразил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

Он не исключил, что Киеву "придется, по крайней мере на время, согласиться с тем", что Крым вернулся в состав России. И хотя такой шаг не понравится никому, Украина, по мнению Ставридиса, не может требовать полного отвода российских войск из-за провала контрнаступления этим летом. "Как и в случае с Корейской войной, ситуация, скорее всего, сведется к замороженному конфликту; чем быстрее прекратятся масштабные боевые действия, тем быстрее украинцы приступят к [процессу] реконструкции", - пояснил военный.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist 2 ноября, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать украинское государство.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.