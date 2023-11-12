В Палестине сообщили об ударах беспилотниками Израиля по территории больницы "Аш-Шифа"

По данным пресс-службы палестинского правительства, несколько человек получили ранения

КАИР, 12 ноября. /ТАСС/. Израильские беспилотники ведут интенсивный обстрел внутренней территории медицинского комплекса "Аш-Шифа", расположенного на севере сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Палестины.

"Сионистские оккупанты осадили медицинский комплекс "Аш-Шифа" и разместили множество беспилотников, которые ведут интенсивный огонь по дворам больницы и всем, кто перемещается по ее территории", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале. Пресс-служба подтвердила, что несколько человек получили ранения в результате ударов.

Сообщается также, что семья перемещенных лиц, которая предприняла попытку бежать с территории больницы, погибла под обстрелом израильских сил.

Правительство Палестины призвало международные организации в секторе Газа "немедленно отправиться в медицинский комплекс, чтобы защитить всех, кто находится в нем".

Минздрав Палестины 11 ноября сообщил о приостановке операций в медицинском центре "Аш-Шифа" из-за истощения запасов топлива. По его данным, под угрозой жизнь 39 новорожденных, которые находятся в реанимации и нуждаются в кислороде, который также иссяк.

Официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявлял, что израильские военные 12 ноября "обеспечат необходимое содействие" для эвакуации детей из педиатрического отделения больницы. Он также подчеркивал, что военные не блокировали здание клиники, и в нем остается проход для желающих покинуть его.