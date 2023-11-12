Эрдоган не исключил совместных с Ираном шагов по Газе

По словам президента Турции, в текущей ситуации для урегулирования "нужно, чтобы была активизирована главная страна"

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара и Тегеран могут предпринять совместные шаги по урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Эр-Рияда, где прошел внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.

"Нет никаких причин, чтобы не сделать этого [сотрудничать с Ираном по Газе], - цитирует его агентство Anadolu. - Мой глава МИД сейчас поедет в США. Конечно, об участии Ирана во встречах с [президентом США Джо] Байденом речи не идет, но мы передадим послания. Президент Ирана Эбрахим Раиси планирует в скором времени посетить с визитом Турцию для обсуждения в том числе ближневосточной проблемы".

По словам Эрдогана, в текущей ситуации для урегулирования "нужно, чтобы была активизирована главная страна". "И это Америка, которая имеет влияние на Израиль. Но также мы должны указать, что Газа - это земля палестинцев. США должны это признать, иначе мы не добьемся с ними согласия", - заявил он.

Эрдоган также подчеркнул, что не собирается звонить Байдену сам. "Не только мы говорим, что Турция - ключевая страна на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье и в нашем регионе. И невозможно выступать с инициативами или планами, исключая Турцию. Турция - это страна, которая предлагает наиболее реалистичные предложения по решению проблем, это ключевая страна для урегулирования кризисов в регионе", - сказал он.

Президент Турции повторил, что Анкара остается единственной региональной силой, которая "может вести переговоры со всеми странами региона и собрать за одним столом конфликтующие и враждующие стороны".