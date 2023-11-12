12 ноября, 11:04
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган не исключил совместных с Ираном шагов по Газе

По словам президента Турции, в текущей ситуации для урегулирования "нужно, чтобы была активизирована главная страна"

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара и Тегеран могут предпринять совместные шаги по урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Эр-Рияда, где прошел внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.

Читайте также
Вина Запада и помощь Газе. О чем заявили лидеры на саммите ЛАГ и ОИС в Эр-Рияде

"Нет никаких причин, чтобы не сделать этого [сотрудничать с Ираном по Газе], - цитирует его агентство Anadolu. - Мой глава МИД сейчас поедет в США. Конечно, об участии Ирана во встречах с [президентом США Джо] Байденом речи не идет, но мы передадим послания. Президент Ирана Эбрахим Раиси планирует в скором времени посетить с визитом Турцию для обсуждения в том числе ближневосточной проблемы".

По словам Эрдогана, в текущей ситуации для урегулирования "нужно, чтобы была активизирована главная страна". "И это Америка, которая имеет влияние на Израиль. Но также мы должны указать, что Газа - это земля палестинцев. США должны это признать, иначе мы не добьемся с ними согласия", - заявил он.

Эрдоган также подчеркнул, что не собирается звонить Байдену сам. "Не только мы говорим, что Турция - ключевая страна на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье и в нашем регионе. И невозможно выступать с инициативами или планами, исключая Турцию. Турция - это страна, которая предлагает наиболее реалистичные предложения по решению проблем, это ключевая страна для урегулирования кризисов в регионе", - сказал он.

Президент Турции повторил, что Анкара остается единственной региональной силой, которая "может вести переговоры со всеми странами региона и собрать за одним столом конфликтующие и враждующие стороны". 

Теги:
ИранПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация