12 ноября, 11:11
Палестино-израильский конфликт

Президент Индонезии обвинил Израиль в нарушении права и принципов гуманизма

Джоко Видодо также в очередной раз выступил в поддержку Палестины, подвергнув жесткой критике действия еврейского государства в секторе Газа

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Действия Израиля в секторе Газа являются нарушением международного права и принципов гуманизма. Такую точку зрения выразил президент Индонезии Джоко Видодо в ходе состоявшихся в Эр-Рияде переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

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"Эти подлые деяния являются серьезным нарушением международного права и гуманистических ценностей", - приводит его слова агентство Antara. Видодо также в очередной раз выступил в поддержку Палестины, подвергнув жесткой критике действия Израиля в секторе Газа. "Индонезия готова предоставить оптимальную и конкретную поддержку Палестине", - отметил индонезийский президент, подчеркнув, что "насилие должно быть прекращено немедленно ".

В ответ Махмуд Аббас поблагодарил Видодо, подчеркнув, что Индонезия всегда "последовательно поддерживала палестинский народ в его борьбе за независимость". 

Теги:
ИндонезияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудДжоко Видодо
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