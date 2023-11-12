12 ноября, 11:21
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган планирует активизировать телефонную дипломатию по Газе

Президент Турции заявил, что участие Катара в процессе урегулирования "в значительной степени побудит страны Африки поддержать его"

СТАМБУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен активизировать телефонные переговоры с зарубежными коллегами по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной после прошедшего 12 ноября саммита Организации исламского сотрудничества в Саудовской Аравии. Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из Эр-Рияда, высказывания президента приводит агентство Anadolu.

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"После саммита в Эр-Рияде мы приступим к активной телефонной дипломатии. Кроме того, 28 ноября к нам [в Турцию] приедет президент Ирана Эбрахим Раиси. <…> Мы не делали различий между Украиной и Россией [во время украинского кризиса], обеспечили поставку зерновых во всю Африку и Европу. Думаю, что у нас появится возможность обратиться к тем же странам Африки, чтобы они возвысили свой голос. Не думаю, что когда мы будем предпринимать эти [дипломатические] шаги, понесем серьезные потери среди африканских стран, потому что страны Африки к нам относятся очень хорошо. К тому же у них очень хорошие отношения с Египтом. Считаю, что участие Катара в процессе [урегулирования] в значительной степени побудит страны Африки поддержать его", - сказал Эрдоган.

Президент Турции напомнил, что на 15 ноября в Стамбуле намечена международная встреча по Газе под патронажем его жены. "Я не знаю, сколько жен лидеров придет, переговоры в сейчас продолжаются. Вслед за этим 17 ноября у нас запланирован визит в Германию, во время которого мы сделаем несколько посланий, адресованных Западу. <…> Надеюсь, что 21 ноября у нас состоится визит в Алжир, которому я придаю большое значение", - сказал президент Турции. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
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