Число погибших в Газе с начала эскалации превысило 11 тыс. человек

Согласно данным палестинского Минздрава, еще около 2 700 человек, в том числе около 1 500 детей, считаются пропавшими без вести

ЖЕНЕВА, 12 ноября. /ТАСС/. Общее число погибших в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 11 078. Такие данные приводит Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

"11 ноября, после того как в больницах на севере страны прекратилась работа служб и коммуникаций, Министерство здравоохранения Газы не обновило данные о количестве жертв, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления. - По состоянию на 14:00 (по местному времени, 15:00 мск) 10 ноября число погибших палестинцев в Газе составило 11 078 человек, из них 4 506 детей и 3 027 женщин".

Согласно данным палестинского Минздрава, еще около 2 700 человек, в том числе около 1 500 детей, считаются пропавшими без вести. 27 490 палестинцев получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы наземной военной операции в секторе Газа.