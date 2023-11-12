Эрдоган надеется, что кризис в Газе не перерастет в "войну между крестом и полумесяцем"

По словам президента Турции, "эта война стала войной между добром и злом, ложью и правдой, угнетателями и угнетенными"

СТАМБУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что конфликт между Израилем и Палестиной не перерастет в "войну между крестом и полумесяцем". Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении с саммита Организации исламского сотрудничества в Саудовской Аравии, его высказывания приводит агентство Anadolu.

"Эта война не превратится в войну между крестом и полумесяцем. Потому что эта война стала войной между добром и злом, ложью и правдой, угнетателями и угнетенными. Надеюсь, что в конце концов победят хорошие. Победят те, кто стоит на стороне истины, победят защитники угнетенных, то есть палестинцы и все угнетенные", - сказал Эрдоган.

Президент Турции назвал основой урегулирования кризиса в Газе скорейшее прекращение огня. "Обеспечение прекращения огня для нас жизненно важно. Наша работа не завершится этим, наоборот, станет более активной. Будет очень важна солидарность стран региона по залечиванию ран наших братьев в Газе. Там есть над чем работать: от восстановления инфраструктуры до возобновления жизни в поселениях, превращенных в руины. Мы готовы обсуждать и принимать меры с Ираном или другими государствами, чтобы остановить кровопролитие и положить конец гибели мирного населения", - отметил Эрдоган.