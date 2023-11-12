12 ноября, 11:47
Палестино-израильский конфликт

Папа Римский вновь призвал к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке

Понтифик отметил, что "оружие никогда не принесет мира"

ВАТИКАН, 12 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра вновь призвал к миру на Ближнем Востоке.

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"Пусть оружие замолчит, оно никогда не принесет мира, и пусть конфликт не распространяется. Хватит, братья, хватит! - провозгласил он. - В Газе необходимо немедленно оказать помощь раненым, защитить убежища, направить больше гуманитарной помощи измученному населению, освободить заложников, среди которых много стариков и детей".

Понтифик добавил, что жизнь каждого человека, "будь то христианин, иудей, мусульманин", священна.

С момента начала эскалации на Ближнем Востоке после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, за которым последовали ответные военные действия израильских военных в палестинском анклаве, Франциск многократно призывал прекратить огонь, обеспечить гуманитарной помощью палестинцев и освободить заложников, захваченных ХАМАС. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)ВатиканПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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