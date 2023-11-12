Сунак и Карл III почтили память павших британских солдат в День поминовения

Мероприятие также посетили бывшие премьер-министры Соединенного Королевства Джон Мейджор, Тони Блэр, Гордон Браун, Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон и Лиз Трасс

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и король Карл III приняли участие в церемонии возложения венков к Кенотафу - символическому надгробному памятнику павшим солдатам, установленному в центре Лондона. Трансляцию мероприятия вела вещательная корпорация Би-би-си.

Сунак и Карл III вместе с остальными жителями Великобритании в 11:00 по местному времени (14:00 мск) почтили память павших военнослужащих двумя минутами молчания, сигналом к которым послужили куранты Биг-Бена - часовой башни Вестминстерского дворца (официальное название - Башня Елизаветы). "Недавние события ярко напомнили нам о том, что нам не следует воспринимать как должное с трудом заработанный мир. Для меня большая честь возложить венок от лица британцев в память о всех тех, кто отдали свои жизни, защищая нашу страну и ценности, которых мы придерживаемся. Я не допущу, чтобы мы забыли их подвиг", - сказал глава британского правительства в преддверии церемонии.

Мероприятие также посетили бывшие премьер-министры Соединенного Королевства Джон Мейджор (1990-1997), Тони Блэр (1997-2007), Гордон Браун (2007-2010), Дэвид Кэмерон (2010-2016), Тереза Мэй (2016-2019), Борис Джонсон (2019-2022) и Лиз Трасс (2022). Кроме того, венки к Кенотафу возложили начальник штаба обороны ВС адмирал Тони Радакин, первый морской лорд адмирал Бен Ки, начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Патрик Сандерс, начальник штаба ВВС главный маршал авиации Ричард Найтон, лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер, спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл.

Также в мероприятии участвовали члены правительства Великобритании, послы стран Содружества, руководитель партии "Либеральные демократы" Эд Дейви, глава фракции Шотландской национальной партии в британском парламенте Стивен Флинн, лидер Демократической юнионистской партии Джеффри Дональдсон, мэр Лондона Садик Хан. Среди представителей королевской семьи в церемонии приняли участие наследник престола принц Уэльский Уильям, сестра Карла III принцесса Анна и его брат граф Уэссекский Эдвард. С балкона здания МИД за мероприятием наблюдали королева Камилла и жена принца Уильяма принцесса Уэльская Кейт.

Парад ветеранов

Всего в торжественном марше по случаю Дня поминовения в Лондоне приняли участие около 10 тыс. британских ветеранов и родственников павших солдат. За церемонией в центре столицы следили тысячи человек, собравшихся на улице Уайтхолл, где находятся многочисленные правительственные учреждения. Безопасность мероприятия обеспечивали около 1,3 тыс. сотрудников полиции.

День поминовения традиционно отмечается в Великобритании в ближайшее воскресенье к 11 ноября - в этот день в 1919 году король Георг V своим указом установил день памяти жертв Первой мировой войны, или, как ее чаще именуют в Соединенном Королевстве, Великой войны. Согласно данным британского парламента, в Первой мировой войне погибли около 880 тыс. военнослужащих королевства - больше, чем в какой-либо другой войне. Первая Мировая война завершилась в 11-м часу 11-го дня 11-го месяца 1918 года подписанием Компьенского перемирия.