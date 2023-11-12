12 ноября, 11:54
Палестино-израильский конфликт

На юге Ливана в момент перестрелки пулевое ранение получил миротворец ООН

Инцидент произошел в районе Эль-Коузах

БЕЙРУТ, 12 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) получил ранение в момент перестрелки в пограничном с Израилем районе Эль-Коузах. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

"Один из миротворцев был ранен пулей в Эль-Коузахе и затем перенес операцию, - указал он. - Сейчас состояние военнослужащего стабильное, он поправляется". Тененти добавил, что командование "голубых касок" выясняет, какая из сторон несет ответственность за инцидент. "Мы начали расследование", - отметил он, не уточнив, из контингента какой страны был пострадавший миротворец.

По словам официального представителя, "любые вылазки вблизи объектов ВСООНЛ на юге Ливана и использование этих объектов для совершения атак на границе неприемлемы".

"Нападения на персонал ВСООНЛ являются нарушением международного права и могут быть приравнены к военным преступлениям, - напомнил Тененти. - Мы продолжаем призывать все заинтересованные стороны соблюдать режим прекращения огня, чтобы обеспечить безопасность не только миротворцев, но и гражданского населения в районе границы".

28 октября во время обстрела израильской артиллерией ливанской территории пострадал офицер из непальского контингента, он получил ранение средней тяжести в живот и руку.

Последний конфликт между израильской армией и проиранской шиитской милицией "Хезболлах" произошел летом 2006 года в Южном Ливане. Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН установила режим прекращения огня на границе, за которым следят 12 тыс. миротворцев из 36 государств. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация