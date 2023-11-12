На юге Ливана в момент перестрелки пулевое ранение получил миротворец ООН

Инцидент произошел в районе Эль-Коузах

БЕЙРУТ, 12 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) получил ранение в момент перестрелки в пограничном с Израилем районе Эль-Коузах. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти.

"Один из миротворцев был ранен пулей в Эль-Коузахе и затем перенес операцию, - указал он. - Сейчас состояние военнослужащего стабильное, он поправляется". Тененти добавил, что командование "голубых касок" выясняет, какая из сторон несет ответственность за инцидент. "Мы начали расследование", - отметил он, не уточнив, из контингента какой страны был пострадавший миротворец.

По словам официального представителя, "любые вылазки вблизи объектов ВСООНЛ на юге Ливана и использование этих объектов для совершения атак на границе неприемлемы".

"Нападения на персонал ВСООНЛ являются нарушением международного права и могут быть приравнены к военным преступлениям, - напомнил Тененти. - Мы продолжаем призывать все заинтересованные стороны соблюдать режим прекращения огня, чтобы обеспечить безопасность не только миротворцев, но и гражданского населения в районе границы".

28 октября во время обстрела израильской артиллерией ливанской территории пострадал офицер из непальского контингента, он получил ранение средней тяжести в живот и руку.

Последний конфликт между израильской армией и проиранской шиитской милицией "Хезболлах" произошел летом 2006 года в Южном Ливане. Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН установила режим прекращения огня на границе, за которым следят 12 тыс. миротворцев из 36 государств.