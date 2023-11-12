В Париже депутаты "Неподчинившейся Франции" провели акцию против антисемитизма

По информации France 3, демонстрация не была одобрена префектурой из-за слишком поздней подачи заявки

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Депутаты партии "Неподчинившаяся Франция", которая официально отказалась участвовать в организованном спикерами Сената и Нацсобрания (верхней и нижней палаты парламента) марше против антисемитизма, приняли участие в альтернативной акции в XV округе Парижа. Кадры с места событий транслировал телеканал BFMTV.

Участники акции - члены партии и активисты левых ассоциаций - держали в руках плакаты с лозунгами против расизма, антисемитизма и "крайне правых". Однако, как уточнил телеканал France 3, акция не была одобрена префектурой из-за слишком поздней подачи заявки. Организаторы переквалифицировали свою манифестацию в возложение цветов к мемориалу облавы Velodrome d’Hiver в память о событиях 16 и 17 июля 1942 года, когда в Париже и его предместьях произошла масштабная операция по задержанию евреев, было арестовано более 13 тыс. человек. Тогда задержанных доставляли на Velodrome d’Hiver, откуда позже отправляли в концлагеря.

В конечном счете акция левых была прервана неизвестными активистами, которые заявили, что представляют еврейское сообщество Франции. Они держали в руках плакаты с призывами "не трогать память Velodrome d’Hiver". В перепалку с активистами вмешались сотрудники полиции и организовали кордон между вступившими в перепалку активистами с обеих сторон.

Акции против расизма и антисемитизма проходят в воскресенье в нескольких городах Франции. Парижский марш, организованный по инициативе председателей Сената и Национального собрания Франции Жерара Ларше и Яэль Брон-Пиве, начнется в 14:00 (16:00 мск) от Дома Инвалидов в VII округе французской столицы. В нем примут участие несколько министров и лидеров политических партий, а также глава правительства Элизабет Борн. "Неподчинившаяся Франция" отказалась участвовать в шествии, мотивировав это присутствием на акции представителей правой партии "Национальное объединение" и лидера ее парламентской фракции Марин Ле Пен. Впрочем, на фоне отказа первых лиц левой партии назвать террористическим палестинское движение ХАМАС и прямо осудить их действия, данный отказ от участия в общем марше против антисемитизма подвергся резкой критике со сторны премьер-министра Франции и нескольких других политических партий.