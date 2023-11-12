12 ноября, 13:16

AFP: в ДР Конго в столкновении между военнослужащими и ополченцами погибли шесть человек

По данным агентства, также есть раненые

ПРЕТОРИЯ, 12 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек убиты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в ходе перестрелки между регулярными войсками и поддерживающими центральное правительство ополченцами. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Наряду с погибшими есть раненые, их число не раскрывается. Инцидент произошел в деревне Мугерва, в 15 км от города Гома - административного центра провинции Северное Киву.

Как сообщил представитель местных властей Мунгуико Накозехе, стрельба началась после возникшей в городском кафе ссоры между прибывшими военнослужащими и ополченцами. Среди убитых - один солдат.

Сейчас на Гому ведут наступление отряды повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М23). Конголезское правительство перебрасывает в район дополнительные воинские подразделения, а также создает структуры местного ополчения. 

Теги:
Конго (ДРК)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация