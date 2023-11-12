12 ноября, 13:29
Палестино-израильский конфликт

СМИ: трое мирных жителей получили ранения при израильском обстреле юга Ливана

По информации Al Wataniya, израильские войска применили фосфорные боеприпасы при ударах по окрестностям населенных пунктов Хоула и Блида

БЕЙРУТ, 12 ноября. /ТАСС/. Израильские ВВС и артиллерия атаковали пограничные районы Ливана в ответ на вылазки боевиков шиитской милиции "Хезболлах". Как передал телеканал MTV, противник нанес удары по нескольким домам и транспортным средствам в поселке Ярун. Получили ранения средней степени тяжести трое мирных граждан, которые доставлены в больницу.

Сведения о материальном уроне в результате обстрелов поступили из Тейр-Харфы, Умм-эт-Тута и Шейхина. Агентство Al Wataniya сообщает, что израильские войска применили фосфорные боеприпасы при ударах по окрестностям населенных пунктов Хоула и Блида.

Ранее военно-информационная служба "Хезболлах" распространила в телеграм-канале видеоматериал об атаке на израильский пост в Довеве. Шиитские боевики утверждают, что нанесли потери противнику. На видео видно, как загорелся бульдозер, который был поражен противотанковой ракетой, и несколько машин инженерной службы.

Вылазки были предприняты также против израильских механизированных патрулей в Биркет-Рише, Хонине и Метуле.

По информации портала Naharnet, с 8 октября, когда началась военная эскалация между израильской армией и шиитскими формированиями, в пограничных районах погибли 11 мирных жителей, 69 боевиков "Хезболлах" и 12 членов радикальных палестинских группировок. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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