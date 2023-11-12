12 ноября, 13:36
Военная операция на Украине

WSJ: в ВСУ признали нехватку боеприпасов и живой силы

EPA-EFE/ SERGEY DOLZHENKO
© EPA-EFE/ SERGEY DOLZHENKO

По словам военной из 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, поэтому на передовые позиции иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Украинские военные признают, что Киев испытывает нехватку боеприпасов и живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится отправлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

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По словам военной из 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), у них "не хватает боеприпасов и личного состава, поэтому на передовые позиции иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников". Как отмечает издание, ВСУ испытывают серьезные трудности в вооружении.

Все большее число сторонников Украины в Европе и США говорят, указывает WSJ, что Киев сейчас находился бы в более сильной позиции, если администрация американского президента Джо Байдена быстрее доставила ценное оборудование, такое как танки, ракеты и реактивные истребители.

Издание также приводит оценку бывшего постпреда США при НАТО Дугласа Льюта, который считает, что не существует "серебряной пули", способной в краткосрочной перспективе изменить "патовую ситуацию" в конфликте на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для контрнаступления украинской армии не хватает оружия и средств противовоздушной обороны. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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