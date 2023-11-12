В США отметили решительный настрой Байдена на восстановление связи между ВС страны и НОАК

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что это является приоритетом для президента Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден решительно выступает за восстановление каналов связи между Вооруженными силами США и Народно-освободительной армией Китая (НОАК), считая решение данной задачи одним из своих приоритетов. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя предстоящую 15 ноября встречу Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Не буду забегать вперед каких бы то ни было объявлений, с которыми президент может выступить по итогам встречи. Но скажу, что президент решительно настроен на восстановление связей между военными, так как это, по его мнению, отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов", - отметил Салливан в эфире телекомпании CBS.

По его словам, "это является приоритетом для президента Байдена". "Он считает, что наличие связи между военными необходимо для ответственного управления конкуренцией [США и Китая], недопущения того, чтобы конкуренция превратилась в конфликт", - сказал представитель Белого дома.

Ситуация вокруг Ирана

Байден намерен обсудить на предстоящей 15 ноября встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в том числе угрозы, которые, по мнению американской стороны, исходят от Ирана, в частности, его ядерные разработки, сообщил Салливан.

"Разумеется, вопрос о ядерной программе Ирана и угрозе, которую она собой представляет, будет находиться на повестке дня. Как и угроза, которую Иран представляет региональной стабильности, угроза, которую он представляет силам США в регионе", - сказал Салливан.