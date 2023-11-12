Экс-военный ВСУ сообщил об установке 500 тыс. мин на границе с РФ и Белоруссией

Владислав Селезнев отметил, что их зарыли на территории Волынской, Ровненской, Житомирской и Киевской областей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Украинские военные установили на территории четырех областей, граничащих с Россией и Белоруссией, 500 тыс. мин, сообщил бывший глава пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев.

"Уже в землю на территории Волынской, Ровненской, Житомирской и Киевской областей зарыты 500 тыс. мин. А нужно еще больше", - сказал Селезнев в интервью украинскому агентству ТСН.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский дал поручение провести усиление войск на белорусском направлении. В июле командующий группировкой войск "Север" ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что военные укрепляют позиции и инженерные заграждения в Волынской, Житомирской и Ровненской областях и активно минируют подходы к ним. В октябре Наев заявил, что на севере Украины плотность минных заграждений возросла с июня 2022 года в 16 раз.

В свою очередь начальник противоминного центра Вооруженных сил Белоруссии подполковник Руслан Гирилюк заявил, что разминирование украинской территории вдоль границы с Белоруссией потребует сплошной очистки местности, которая займет длительное время.