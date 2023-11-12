12 ноября, 15:01

В Словении отметили День святого Мартина

Дмитрий Пахомов/ ТАСС
© Дмитрий Пахомов/ ТАСС

Главное праздничное мероприятие страны состоялось в Мариборе

МАРИБОР /Словения/, 12 ноября. /ТАСС/. Жители Словении отметили День святого Мартина, знаменующий превращение виноградного сусла в вино. Главное праздничное мероприятие страны состоялось в городе Марибор.

Торжественное открытие мероприятий, которые прошли по всей стране, состоялось 11 ноября в 11 часов и 11 минут по местному времени у старейшей в мире виноградной лозы, возраст которой превышает 450 лет. В нем приняли участие мэр Марибора Саша Арсенович, 13-я Винная королева Марибора Маруша Мукенауер и мэр Загреба Томислав Томашевич. После выступления местного оркестра и хора все участники направились в сторону центральной площади Леона Штукля, где проходил главный праздничный концерт.

В приветственном обращении к собравшимся мэр Марибора напомнил, что виноградарство в словенском городе "берет свое начало в XI столетии". "В XIX веке в нашем городе уже проходили винные конгрессы. Сегодня в Штаерском регионе в День святого Мартина мы отмечаем своего рода Новый год", - сказал Арсенович.

"В среднем в праздновании Дня святого Мартина в нашем городе участвуют приблизительно 20 тыс. человек. В текущем году мы приняли решение устроить народный праздник не только 11 ноября, но и 10, поэтому мы ожидаем, что общее число посетителей будет уже около 30 тыс. Празднование проходит в пяти разных местах города, гости праздника смогут попробовать продукцию более 60 виноделен нашего региона, - сообщила корреспонденту ТАСС одна из организаторов праздничных мероприятий, сотрудница учреждения по вопросам туризма города Марибор Моника Хлевняк. - Наша главная цель заключается в том, чтобы праздник, который символизирует собой процесс превращения виноградного сусла в вино, стал известным по всему миру, например как Октоберфест в Германии".

"Мне кажется, что для жителей Штаерского региона Словении День святого Мартина - самый главный праздник, даже важнее Нового года. Для нас этот день тоже является самым ожидаемым в течение года, так как мы сами занимаемся производством вина", - поделилась с корреспондентом ТАСС владелица одной из старейших виноделен в центральной Европе Vinag Маруша Швельц. Назвав 2023 год сложным из-за наводнений, с которыми столкнулась республика, она признала, что за этот период "собрали на 40% винограда меньше, чем обычно". "Тем не менее удалось посадить виноград на 11 га, где ранее не было урожая. Всего у нас 52 га виноградников", - заключила она.

Согласно обычаям, именно в День святого Мартина виноградное сусло превращается в вино, после того как в него опускают крест. Праздник представляет собой символическое завершение усилий сборщиков винограда. 

Теги:
Словения
© Информационное агентство ТАСС
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