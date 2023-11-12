12 ноября, 14:56,
обновлено 12 ноября, 14:57
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля зафиксировала запуск 15 снарядов из Ливана

Ведется ответный огонь, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали за час запуск 15 снарядов со стороны Ливана и открыли ответный огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После первоначальных сообщений о сиренах, прозвучавших на севере Израиля, за последний час было зафиксировано 15 запусков из Ливана в сторону израильской территории. Силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили четыре запуска, остальные [снаряды] упали на открытой местности", - говорится в сообщении.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля в настоящий момент отвечают артиллерией в направлении, откуда велись запуски", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в армии сообщили, что в течение дня семь израильских военных получили легкие ранения в результате минометного обстрела в районе населенного пункта Манара на севере страны. Пострадавшие эвакуированы в госпиталь, отметили в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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