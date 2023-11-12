Активисты попытались помешать участию Ле Пен в марше против антисемитизма в Париже

Демонстранты ассоциации Golem попытались помешать продвижению группы депутатов "Нацобъединения", крича, что им не место на этой акции и обвиняя их, а также персонально политика в антисемитизме

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Группа политических активистов попыталась помешать депутатам партии "Национальное объединение" и лидеру парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен принять участие в марше против антисемитизма, организованном в Париже. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Инцидент произошел на эспланаде Инвалидов, где собралось большое количество демонстрантов. Активисты ассоциации Golem попытались помешать продвижению группы депутатов "Нацобъединения", крича, что им не место на этой акции и обвиняя их, а также персонально Марин Ле Пен в антисемитизме. Стычку пресекли сотрудники жандармерии, дежурящие по периметру эспланады, они оттеснили агрессивных активистов.

Как уточняет газета Le Monde, эта ассоциация была создана недавно на фоне резкого всплеска случаев проявления антисемитизма в республике после эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Своей целью они считают "борьбу с антисемитизмом и всеми антисемитами" и выразили намерение создать "санитарный кордон" против "Нацобъединения" на этом марше. Корреспондент издания L'Obs опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) короткое интервью представителя ассоциации Жонаса Прадо, который заявил, что "крайне правым" и антисемитам "не место на этом марше вместе с евреями Франции".

Сама Марин Ле Пен, прибывшая на акцию вместе с рядом депутатов партии и главой "Нацобъединения" Жорданом Барделлой, заявила журналистам, что "находится именно там, где должна быть". В то же время она отказалась отвечать на вопросы о ее отношении к судебным вердиктам за антисемитизм в отношении ее отца и по поводу аналогичных обвинений в адрес ее партии в целом.

Массовая демонстрация

Марш против антисемитизма был организован в Париже по инициативе председателей председателей Сената и Национального собрания (верхней и нижней палаты парламента) Франции Жерара Ларше и Яэль Брон-Пиве. В нем принимают участие главы крупнейших политических партий страны, а также региональные советники, члены правительства во главе с премьер-министром Элизабет Борн и бывшие президенты республики Франсуа Олланд и Николя Саркози. Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от участия в марше, заявив, что у главы государства "другие задачи".

Единственной партией, которая официально отказалась участвовать в шествии, стала "Неподчинившаяся Франция". Ее представители попытались провести собственный марш в Париже, который, впрочем, не получил официального разрешения властей. Кроме того, их столичная акция была прервана перепалкой с активистами, назвавшими себя представителями еврейского сообщества, которые выступали против возложения депутатами цветов к памятнику облаве на евреев в Париже 1942 года. "Неподчинившаяся Франция" уже несколько недель подвергается публичной критике за отказ по примеру правительства и других партий называть палестинское движение ХАМАС террористическим, а с недавних пор - за отказ участвовать в нынешнем марше против антисемитизма.

Как убедился корреспондент ТАСС, в шествии принимают участие тысячи человек. Министерство внутренних дел Франции задействовало 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов для обеспечения безопасности в ходе демонстрации. Помимо Парижа аналогичные акции проходят в других крупных городах страны. По данным телеканала BFMTV, всего по Франции было запланировано проведение 73 манифестаций.