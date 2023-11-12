Подоляк заявил, что Украине нужна военная помощь, а не предложения отдать часть территории

Советник главы офиса президента страны назвал такие предложения странными

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Украине нужны не предложения отказаться от части территорий в обмен на некие гарантии и вступление в НАТО, а полноценная военная помощь. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

"Мне нравятся (сарказм) периодические странные предложения по разрешению конфликта на Украине. <...> Например, иногда можно услышать чудесное предположение, что Украина якобы легко могла бы вступить в НАТО... по частям", - написал Подоляк в соцсети Х (ранее Twitter), добавив, что решением может быть "только масштабная военно-технологическая помощь Украине".

Накануне британская газета The Guardian привела в косвенной речи слова экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, где он высказался за то, чтобы предложить Украине стать членом альянса, но лишь в тех границах, которые контролирует Киев.

С момента начала российской специальной военной операции западные партнеры многократно нарастили поставки вооружения Украине. Однако, Киев постоянно просит выделить ему еще больше оружия и боеприпасов, а также передать более современные образцы. В последнее время в западных СМИ стала нередко подниматься тема усталости партнеров от украинского конфликта и углубляющихся разногласиях с Киевом на фоне отсутствия реальных успехов в зоне боевых действий и необходимости постоянных финансовых вливаний в украинскую экономику.

Публикации такого рода всегда нервно встречают в Киеве, однако все чаще заявления в этом ключе уже можно услышать и от некоторых западных политиков. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в ответ на это заявлял, что страны Запада не имеют права чувствовать усталость от ситуации вокруг Украины. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поддержка Украины становится для Запада грузом, который он уже не в состоянии нести.