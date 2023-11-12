WSJ: следующая фаза военных действий будет опаснее для ВСУ

По информации газеты, украинские чиновники признают, что длительный конфликт "будет успешным для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы"

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Следующая фаза боевых действий выглядит все более опасной для Украины, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских официальных лиц.

Украинские чиновники признают, что длительный конфликт "будет успешным для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы". Как отмечает издание, Москва наладила производство большого количества дронов, ракет и танков, и обладает огромными запасами оружия. В то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) сильно зависят от поставок западных стран и уже испытывают нехватку боеприпасов и военной техники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для контрнаступления украинской армии не хватает оружия и средств противовоздушной обороны.

Газета Politico также отмечала, что западные страны подают сигналы о нехватке вооружений для передачи Киеву и все больше устают от конфликта на Украине. В материале подчеркивается, что Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчиваются вооружения и терпение в отношении Украины. По оценке издания, "есть растущее впечатление в Вашингтоне и в Европе, что Запад, возможно, устал от борьбы".