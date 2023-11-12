Деньги для Киева и шпионские игры с Западом. События вокруг Украины

Украина даже при поддержке Запада не сможет победить РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эту же мысль фактически подтвердили бывшие и действующие высокопоставленные европейские и американские чиновники, которые указывают на бесплодность украинского контрнаступления и усиливающиеся проблемы с финансированием Киева, которое все больше ложится на плечи стран ЕС.

Кроме того, в субботу в западной прессе появились публикации, в которых спецслужбы Украины обвиняются в самоуправстве и попытках "работать" против России вопреки воле американских и британских кураторов.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Песков и Лавров - о перспективах Киева

Активизация риторики европейских лидеров о членстве Киева в Европейском союзе является загадочной "игрой" с игнорированием всех критериев, как это было с балтийскими странами после распада СССР, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Песков, комментируя журналисту Павлу Зарубину решение Еврокомиссии не учитывать ситуацию с русским языком на Украине при оценке готовности вступления Киева в ЕС, отметил, что "права русского языка их [ЕК] действительно не интересуют". "Эти права интересуют нас. И сейчас наши ребята на передовой в том числе воюют и за русский язык", - заметил представитель Кремля.

По его мнению, раздражение и усталость от Киева на Западе растут, поэтому президент Украины Владимир Зеленский отчаянно обещает новое наступление ВСУ. "Поэтому они готовы, что называется, плясать любые танцы, только бы что-то выпросить. Им нужно понять: победить Россию невозможно", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Западное финансирование

На Западе усиливаются внутренние разногласия относительно дальнейшего финансирования киевского режима. В субботу спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон выдвинул законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства в отрыве от помощи Израилю и Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, охарактеризовала план Джонсона как несерьезный, назвав его "рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев".

На фоне противостояния в Вашингтоне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель допустил, что помощь США Украине, вероятно, сократится, поэтому страны ЕС должны быть политически готовы ее компенсировать. Он также выступил с утверждением, что "Евросоюз уже предоставил Киеву больше, чем США". В свою очередь высокопоставленные европейские дипломаты сообщили Reuters, что ЕК может быть вынуждена пересмотреть свое предложение о выделении Украине военной помощи на €20 млрд за четыре года из-за протестов некоторых членов сообщества.

Газета Bild со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ написала, что правительство Германии намерено увеличить в следующем году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд.

В Киеве растет беспокойство по поводу поступления западной помощи. Как заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, задержки с одобрением Евросоюзом программы помощи Украине в размере €50 млрд могут ударить по макроэкономической стабильности страны. "Время поджимает, и нам нужно понимать, что произойдет 1 января, как мы будем работать, производить необходимые выплаты", - сказала она.

Что готов предложить Запад

На фоне разговоров о возможных сбоях в механизме финансирования Киева на Западе все громче звучат голоса о возможности прекращения военных действий на Украине и условиях, на которые мог бы пойти киевский режим. Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Би-би-си считает, что однажды может настать время "для честных и хороших переговоров, [для того] чтобы вернуться за [переговорный] стол и найти решение с Россией".

Боррель, в свою очередь, признал, что победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спросила в своем Telegram-канале: "Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?"

Отставные западные политики, признав трудности Киева, почти одновременно выступили с предложениями о конкретных уступках. Так, экс-генсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен заявил о необходимости предложить Украине стать членом альянса, но лишь в тех границах, которые контролирует Киев. Слова датского политика в косвенной речи приводит на своем сайте британская The Guardian. Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, в свою очередь, полагает, что руководство Украины должно хотя бы временно смириться с потерей Крыма и перестать вести бои с Россией, чтобы начать восстанавливать республику.

Комментируя высказывания действующих и бывших чиновников НАТО, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что альянсу следует "признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное - никакая не Украина", и посоветовал им ограничиться претензиями на Львовскую область.

Ситуация вокруг "Северных потоков"

Газета The Washington Post назвала находящегося в украинском СИЗО полковника ВСУ Романа Червинского координатором подрыва морских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". По данным издания, Червинский "получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников", которые докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. При этом, как пишет WP, операция была организована таким образом, чтобы "держать в неведении Зеленского".

Сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) Марк Галеотти написал в британской газете The Times, что спецслужбы Украины провоцируют недовольство стран Запада и осложняют свои отношения с коллегами из США и Великобритании, организуя на территории России теракты против политиков и журналистов.

Как пишет Галеотти, западные страны обеспокоены тем, что Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны Украины не делятся с ними своими планами и не демонстрируют готовности изменить свою тактику, которая создает угрозу обострения конфликта с РФ. Источник издания в британском МИД также признал, что Запад стал сильнее зависеть от разведданных, которые украинские спецслужбы собирают в РФ. Это снижает вероятность того, что союзники Киева смогут успешно надавить на него, пригрозив пересмотреть условия обмена разведывательной информацией.

Ход специальной военной операции

Вооруженные силы Украины за двое суток, по оценкам Минобороны РФ, потеряли около 1,38 тыс. человек и 85 единиц техники, следует из сводок российского военного ведомства. По его информации, самые большие потери - более 550 человек - Киев понес на донецком направлении.

Минобороны, в частности, сообщало о боях на территории Харьковской области, в районе Курдюмовки и Клещеевки в Донецкой Народной Республике, а также об отражении атак у населенного пункта Белогоровка в Луганской Народной Республике.

Кроме того, ведомство заявило об уничтожении складов боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны в Харьковской области и 43-й механизированной бригады ВСУ в Киевской области, склада горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ в Николаевской области, пункта управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР.