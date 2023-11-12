Экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ утверждает, что в армии Украины служит 1,3 млн человек

Владислав Селезнев отметил, что перспективы для украинских войск в зоне боевых действий остаются туманными из-за сложностей с выделением оружия и боеприпасов стране ее западными партнерами

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Численность личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет 1,3 млн человек. С таким утверждением выступил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"1,3 млн личного состава в силах обороны Украины. Им всем нужны оружие и боеприпасы", - сказал Селезнев в интервью агентству ТСН. Он не уточнил, является ли оглашенная им цифра его личной оценкой или он огласил точные данные, которые официально не разглашаются командованием ВСУ.

При этом, по мнению Селезнева, перспективы для украинских войск в зоне боевых действий остаются туманными из-за сложностей с выделением оружия и боеприпасов Украине ее западными партнерами. Он пояснил, что ВСУ нужны артиллерийские системы и боеприпасы к ним, а также различные виды дронов.

"Будем ли мы иметь эти ресурсы в кратко- и среднесрочной перспективе, это, как мы видим, terra incognita ("неизвестная территория" - прим. ТАСС)", - отметил Селезнев, напомнив о том, что процессы выделения помощи Украине западными партнерами стали проходить сложнее. Он добавил, что возможности украинской обороной промышленности стали больше, чем 1,5 года назад, но они пока не покрывают все потребности украинской армии.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели администрация президента Джо Байдена хотела бы получить порядка $106 млрд. При этом ряд республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

20 июня Еврокомиссия призвала страны Евросоюза сделать дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года и военной помощи в объеме €20 млрд. Это предложение было встречено без энтузиазма в странах сообщества, бюджеты которых пострадали от экономических проблем, связанных с антироссийскими санкциями. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты.