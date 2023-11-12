Генсек ООН считает, что палестинская администрация должна взять на себя управление Газой

Антониу Гутерриш отметил, что Израиль должен начать переговоры о концепции сосуществования двух государств

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Палестинская национальная администрация должна взять на себя управление Газой, а Израиль - начать переговоры о концепции сосуществования двух государств. Такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"В случае положительного исхода <...> палестинская администрация возьмет на себя руководство также и в Газе, а затем Израиль согласится на серьезные переговоры по решению проблемы двух государств при поддержке международного сообщества. Это лучший вариант развития событий", - сказал он в эфире телеканала CNN.

"Я понимаю, что палестинской администрации или группе арабских стран будет очень трудно взять на себя ответственность в секторе Газа в присутствии израильской армии <...>. Поэтому очень важно, как организовать переход. И я должен сказать, что есть страна, которая, по моему мнению, обладает особым потенциалом и особой ответственностью <...>, это Соединенные Штаты Америки", - заключил Гутерриш.

Ранее газета The New York Times писала, что Палестинская национальная администрация (ПНА), которая управляет территориями на Западном берегу реки Иордан, готова взять на себя контроль над сектором Газа при условии, что США будут содействовать реализации концепции сосуществования двух государств - Израиля и Палестины. По словам высокопоставленного палестинского чиновника Хусейна аш-Шейха, ПНА добивается обязательств со стороны администрации США, включая всеобъемлющее политическое решение, затрагивающее сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США допускают, что управление сектором Газа будет временно осуществляться при участии ряда государств на Ближнем Востоке и международных организаций.