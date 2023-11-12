12 ноября, 16:27,
обновлено 12 ноября, 16:45
Палестино-израильский конфликт

Макрон в телефонном разговоре с президентом Израиля поддержал право страны на оборону

Президент Франции пояснил, что ранее не намеревался обвинять в Израиль в преднамеренном причинении вреда невинным гражданам в ходе кампании против ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Президенты Франции и Израиля Эмманюэль Макрон и Ицхак Герцог провели телефонный разговор, в ходе которого французский лидер пояснил свои слова о нелегитимности действий Израиля в секторе Газа, подчеркнув, что поддерживает право еврейского государства на самооборону. Об этом сообщила канцелярия израильского президента.

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"Президент Макрон пояснил, что он не намеревался и не намерен обвинять в Израиль в преднамеренном причинении вреда невинным гражданам в ходе кампании против террористической организации ХАМАС [в секторе Газа]. Президент Макрон также подчеркнул, что он безоговорочно поддерживает право и обязанность Израиля осуществлять самооборону, и выразил поддержку войне Израиля против ХАМАС", - говорится в сообщении.

Как отметили в канцелярии, Макрон объяснил Герцогу, что его высказывания относились к гуманитарной ситуации в Газе, которая остается важным вопросом для него и многих других стран. "Он добавил, что важно искать и предоставлять гуманитарные решения для граждан в Газе. Президент Макрон вновь заверил президента Герцога в своей приверженности требованию немедленного освобождения заложников и отметил, что он работает над содействием решению этого важного вопроса", - сообщается в тексте.

В свою очередь Герцог сказал Макрону, что слова президента Франции о Газе "причинили много боли и печали Израилю", и отметил важность того, что французский лидер прояснил свое заявление. "Президент [Герцог] вновь подчеркнул, что Государство Израиль и Армия обороны Израиля продолжают действовать гуманитарным образом и в соответствии с международным правом. Он отметил, что Израиль принял все возможные меры, чтобы оградить от ущерба не причастных [к конфликту] мирных жителей. Он также подчеркнул, что вся ответственность за ущерб, причиненный невинным людям в секторе Газа, лежит на террористической организации ХАМАС", - проинформировали в канцелярии.

Ранее Макрон в интервью британской вещательной корпорации BBC сказал, что действия израильской армии, наносящей удары по территории сектора Газа, нелегитимны и "не имеют оправдания", поскольку ведут к гибели мирных жителей. Он подчеркнул, что осуждает нападение сторонников палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля и считает необходимой борьбу с терроризмом. Французский президент заметил, что для обеспечения безопасности самого Израиля в средне- и долгосрочной перспективе важно признать, что все жизни имеют значение.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал высказывания Макрона "большой ошибкой" и подчеркнул, что всю ответственность за судьбу мирных жителей Газы несет исключительно ХАМАС. Израиль, по его словам, делает все, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения в анклаве. 

Теги:
ФранцияПалестино-израильский конфликтИзраильМакрон, ЭмманюэльГерцог, Ицхак
© Информационное агентство ТАСС
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