СМИ: при ударе Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа погибли 16 человек

По данным телеканала Al Hadath, еще около 30 человек были ранены

БЕЙРУТ, 12 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек погибли в результате обстрела израильскими военными лагеря для беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его сведениям, ранения при ударе получили порядка 30 человек.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта лагерь для беженцев Джабалия неоднократно подвергался бомбардировкам со стороны Израиля. МВД Палестины сообщило 8 ноября, что при очередном ударе по этому лагерю погибли не менее 19 человек.