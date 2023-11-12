12 ноября, 16:29
Палестино-израильский конфликт

СМИ: при ударе Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа погибли 16 человек

По данным телеканала Al Hadath, еще около 30 человек были ранены

БЕЙРУТ, 12 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек погибли в результате обстрела израильскими военными лагеря для беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

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По его сведениям, ранения при ударе получили порядка 30 человек.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта лагерь для беженцев Джабалия неоднократно подвергался бомбардировкам со стороны Израиля. МВД Палестины сообщило 8 ноября, что при очередном ударе по этому лагерю погибли не менее 19 человек. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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