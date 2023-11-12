12 ноября, 17:51
Палестино-израильский конфликт

В "Хезболлах" сообщили об обстреле ракетами казармы израильской армии в Зарите

В результате прямого попадания среди израильских военнослужащих есть убитые и раненые, заявили в шиитской партии

БЕЙРУТ, 12 ноября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" сообщило о проведении операции против израильской армии из пограничного района Мейс-эль-Джебель на юге Ливана. В переданном телеканалом Al Manar коммюнике формирования говорится, что шиитские бойцы обстреляли из реактивных установок залпового огня казарму израильской армии в Зарите. Как утверждается, в результате прямого попадания среди израильских военнослужащих есть убитые и раненые.

Ракетные удары были нанесены также по израильским постам и механизированным патрулям в Эль-Асси, Менаре, Тахияте, Рувейсе и Биркет-Рише.

В свою очередь боевики "Бригад Иззэддина аль-Кассама", которые являются боевым крылом ХАМАС, сообщили в Telegram-канале, что выпустили 15 реактивных снарядов в сторону города Хайфы, поселений Нахария и Шломи на севере Израиля. "Эта операция проведена в ответ на массовые убийства мирных жителей в секторе Газа", - отмечается в тексте.

По сведениям телеканала Al Hadath, который приводит данные израильских источников, за сутки в результате обстрелов с юга Ливана погибли двое израильтян и 17 получили ранения, среди них есть мирные граждане.

В ответ на вылазки боевиков израильская артиллерия открыла интенсивный огонь по окрестностям городов Бинт-Джбейль, Марджаюн и Эль-Хиям. Вертолеты и беспилотники израильских ВВС атаковали базы "Хезболлах" в Набатии и регионе Западное Бекаа в глубине ливанской территории.

По информации портала Naharnet, с 8 октября, когда началась военная эскалация между израильской армией и шиитскими формированиями, в пограничных районах Ливана погибли 11 мирных жителей, 69 боевиков "Хезболлах" и 12 членов радикальных палестинских группировок. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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