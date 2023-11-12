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обновлено 12 ноября, 17:27
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля заявила, что не смогла передать больнице "Аш-Шифа" топливо из-за ХАМАС

Израильские военные сообщили, что были готовы передать 300 литров топлива

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Израильские военные были готовы передать больнице "Аш-Шифа" в Газе 300 литров топлива, однако эта поставка была заблокирована представителями палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом заявила армейская пресс-служба.

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"Минувшей ночью Армия обороны Израиля координировала передачу топлива для неотложных медицинских нужд больницы "Аш-Шифа". Рано утром подразделения Армии обороны Израиля прибыли к входу в больницу и разместили 300 литров топлива для неотложных медицинских нужд", - говорится в сообщении.

"Позднее Армия обороны Израиля получила свидетельства того, что официальные лица из ХАМАС не позволили больнице получить это топливо", - отметили в армейской пресс-службе.

К сообщению прилагаются аудио- и видеоматериалы в подтверждение этой версии событий. На видео запечатлены израильские военные, которые выгружают на улицу канистры. На первой аудиозаписи, согласно объяснению военных, слышны переговоры на арабском языке, в ходе которых представитель израильской армии объясняет работнику больницы, что канистры с горючим будут выгружены на один из перекрестков, и сообщает собеседнику, что после того, как военные оставят груз, за ним нужно будет выслать машину скорой помощи.

На второй аудиозаписи, как поясняют в пресс-службе, чиновник системы здравоохранения в Газе заявляет, что с получением топлива "возникла проблема", поскольку генеральный директор министерства здравоохранения, находящегося под контролем ХАМАС, "не хочет такого объема" топлива, но сотрудники больницы пытаются его переубедить. На этом запись обрывается. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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