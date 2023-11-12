Welt: немцы чаще становятся жертвами преступлений со стороны мигрантов, чем наоборот

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Немцы чаще оказываются жертвами преступных действий со стороны мигрантов, чем наоборот. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на данные уголовной полиции ФРГ.

По ее информации, в 2022 году 47 923 жителя Германии стали жертвами преступлений, в которых подозревались мигранты, что на 18% больше, чем в предыдущем году. В то же время 12 061 мигрант стал жертвой преступлений со стороны подозреваемых из числа немцев.

В категории наиболее тяжких преступлений, таких как убийство и непредумышленное убийство, в которых участвовал хотя бы один мигрант, 258 немцев стали потерпевшими. При этом 89 мигрантов оказались жертвами преступлений, в которых участником был хотя бы один немец.

В текущем году в Германии ожидается около 300 тыс. просителей убежища, что в два раза больше, чем в прошлом.