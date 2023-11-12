В ЮАР полиция разогнала пропалестинскую и произраильскую демонстрации

По информации ENCA, подразделения силовиков применили шумовые гранаты и водометы, чтобы не допустить столкновений между участниками двух акций

ПРЕТОРИЯ, 12 ноября. /ТАСС/. Полиция ЮАР разогнала с применением спецсредств в центре Кейптауна две демонстрации, одну в поддержку Палестины, другую - Израиля, когда их участники оказались близко друг к другу на набережной. Об том сообщил местный телеканал ENCA.

По информации телеканала, подразделения силовиков применили шумовые гранаты и водометы, чтобы не допустить столкновений между участниками двух акций. Изъяты две единицы огнестрельного оружия, были задержаны несколько человек. Сообщений властей о возможных пострадавших нет.

Ситуация обострилась, когда поддерживающие Палестину демонстранты устремились в ту часть набережной, где сторонники Израиля из числа христианских организаций намеревались провести богослужение и митинг. Полиция вмешалась на раннем этапе, не допустив прямого столкновения участников двух акций. Решением организаторов богослужение было отменено.

МИД ЮАР вызвал 9 ноября посла Израиля в Южно-Африканской Республике, где ему заявили о недопустимости сделанных им недавно высказываний в связи с ситуацией в секторе Газа и внешней политике ЮАР. Двумя днями ранее министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор обнародовала во время слушаний в национальном парламенте план из семи пунктов по урегулированию ситуации в Газе. Он включает, среди прочего, немедленное введение режима прекращения огня, открытие гуманитарных коридоров и отправку в Палестину сил быстрого развертывания ООН для защиты мирного населения.