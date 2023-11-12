Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным

Канцлер Германии считает, что для переговоров между Украиной и Россией необходимо российской стороне осуществить вывод войск

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым и намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

"Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем", - заявил глава правительства ФРГ, отвечая на вопросы редакции газеты Heilbronner Stimme. "Но для переговоров между Украиной и Россией нужен решающий шаг со стороны России - он означает вывод войск. Это то, к чему он [Владимир Путин], очевидно, до сих пор не готов", - утверждал канцлер.