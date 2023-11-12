12 ноября, 17:18,
обновлено 12 ноября, 17:27
Военная операция на Украине

Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц. Ирина Яковлева/ ТАСС
Канцлер Германии Олаф Шольц
© Ирина Яковлева/ ТАСС

Канцлер Германии считает, что для переговоров между Украиной и Россией необходимо российской стороне осуществить вывод войск

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым и намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

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"Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем", - заявил глава правительства ФРГ, отвечая на вопросы редакции газеты Heilbronner Stimme. "Но для переговоров между Украиной и Россией нужен решающий шаг со стороны России - он означает вывод войск. Это то, к чему он [Владимир Путин], очевидно, до сих пор не готов", - утверждал канцлер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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