ВОЗ зафиксировала 137 нападений на медицинские учреждения в Газе с начала эскалации

По информации организации, в результате атак погиб 521 человек

ЖЕНЕВА, 12 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

"За последние 36 дней ВОЗ зафиксировала не менее 137 нападений на медицинские учреждения в секторе Газа, в результате которых погиб 521 человек и ранены 686, в том числе 16 медицинских работников погибли, 38 получили ранения при исполнении служебных обязанностей", - говорится в совместном заявлении региональных директоров Фонда ООН в области народонаселения, Детского фонда ООН и ВОЗ.