12 ноября, 18:14
Палестино-израильский конфликт

WP: ХАМАС готовилось ко второй волне атаки в надежде спровоцировать конфликт в регионе

По информации газеты, боевики ожидали, что их нападение на Израиль затронет весь регион

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС готовилось ко второй волне нападений на Израиль и надеялось спровоцировать масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществах четырех стран Запада и Ближнего Востока.

По их мнению, боевики ожидали, что их нападение на Израиль затронет весь регион, приведет к более масштабному конфликту и "вызовет мощный ответ Израиля". Как отмечает издание, члены движения имели при себе достаточно продовольствия, боеприпасов и снаряжения, чтобы продержаться несколько дней, и получили указания в случае успеха продвигаться дальше вглубь Израиля, нанося удары по крупным городам. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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