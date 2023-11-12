WP: ХАМАС готовилось ко второй волне атаки в надежде спровоцировать конфликт в регионе

По информации газеты, боевики ожидали, что их нападение на Израиль затронет весь регион

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС готовилось ко второй волне нападений на Израиль и надеялось спровоцировать масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществах четырех стран Запада и Ближнего Востока.

По их мнению, боевики ожидали, что их нападение на Израиль затронет весь регион, приведет к более масштабному конфликту и "вызовет мощный ответ Израиля". Как отмечает издание, члены движения имели при себе достаточно продовольствия, боеприпасов и снаряжения, чтобы продержаться несколько дней, и получили указания в случае успеха продвигаться дальше вглубь Израиля, нанося удары по крупным городам.