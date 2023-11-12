12 ноября, 18:15,
обновлено 12 ноября, 18:36
Палестино-израильский конфликт

Посол Палестины в РФ заявил, что Израиль два дня конструктивен по эвакуации

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что безопасность эвакуации через КПП обеспечена, обстрелов не фиксируется

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Израиль последние два дня проявляет конструктив по эвакуации через КПП "Рафах", обстрелов пункта не фиксируется. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Комментируя эвакуацию 70 россиян через КПП "Рафах", глава диппредставительства не смог пояснить будет ли волнами, в течение нескольких дней организована дальнейшая эвакуация, поскольку ситуация вокруг КПП постоянно меняется. "Это вопрос египетских и израильских отношений. Израиль иногда блокирует КПП, иногда согласует его работу. Последние два дня они нормально взаимодействуют по вопросам эвакуации и гуманитарной помощи. Но что будет завтра, мы не знаем", - сообщил посол.

Он подчеркнул, что безопасность эвакуации через КПП обеспечена, обстрелов не фиксируется. "Все хорошо, все нормально", - добавил он.

Посол также отметил, что не располагает информацией, ожидаются ли какие-то работы по эвакуации 13 ноября. Ситуация с КПП развивается "каждый день по-разному". "Наше посольство и ваше посольство делают все нужное. Думаю, что все будет хорошо", - резюмировал дипломат.

Работа по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС России совместно с российскими дипломатами. В воскресенье первые граждане РФ через КПП "Рафах" перешли на территорию Египта. Всего пункт пропуска пересекли 70 граждан РФ, 28 из них - дети. Сотрудники МЧС России встретили всех россиян, им оказана медицинская и психологическая помощь. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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